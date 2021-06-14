В Тверской области открыто 17,7 тыс. вакансий

За первые полгода 2021-го органами службы занятости Тверской области трудоустроено более 7,5 тысячи жителей региона. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень безработицы в регионе снизился на 0,9%. В данный момент на территории региона открыто порядка 17,7 тыс. вакансий.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, рабочими местами необходимо обеспечивать, прежде всего, коренное население области.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, на сегодняшний день наиболее востребованными являются специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие специальности: слесари, оператор технологических установок, электрогазосварщики, электрики, токари, механики. Всего в этих сферах заявлено более 7,9 тыс. вакансий.

2,7 тыс. вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения, образования и науке. Востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, сферах продаж, бытового обслуживания и других.

В настоящее время службой занятости ведётся работа по расширению возможностей для трудоустройства. Организовано профобучение: образование уже начали получать 923 безработных гражданина.

Пресс-служба Правительства Тверской области