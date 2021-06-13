Студенты Торопецкого колледжа проходят практику на местном мебельном производстве

Для студентов Торопецкого колледжа организуют практику на местном производстве – фабрике по производству мебели «Феликс». Всего преддипломную практику в этом году пройдут восемь студентов, обучающихся по специальности «Операционная деятельность в логистике».

«В регионе должна быть создана единая система профориентации, обучения и закрепления кадров, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. Необходимо, чтобы молодёжь чувствовала себя востребованной и вовлечённой в процессы на родной земле, чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своей территории».

Производственную практику студенты Торопецкого колледжа проходят на предприятии «Феликс» на постоянной основе. Учебное заведение является кузницей рабочих кадров для компании, а предприятие – социальным партнером в подготовке специалистов-логистов. Студентов знакомят с производственными площадками фабрики, которая может стать их будущим местом работы, проводят для ребят экскурсии.

«Формат экскурсий привлекает внимание студентов и педагогов к рабочим профессиям, возможностям профессионального и карьерного роста, – отметила руководитель Учебного центра компании Людмила Прищенко. – Кроме того, на экскурсии можно увидеть современное высокотехнологичное производство, понять, как применить свои знания».

Пресс-служба Правительства Тверской области