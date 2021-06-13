Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 40 508 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 93 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 144 263 человека, за последние сутки – 348 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 749 124, в том числе за последние сутки их проведено 705.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 559 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1118 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 14 095

Конаковский район 3151

Ржев 2353

Вышневолоцкий городской округ 2279

Калининский район 1785

Кимры 1698

Торжок 1666

Бологовский район 1086

Нелидовский городской округ 910

Бежецкий район 910

Осташковский городской округ 904

Кашинский городской округ 891

Калязинский район 879

Старицкий район 874

Лихославльский район 860

Торопецкий район 761

Весьегонский муниципальный округ 642

Максатихинский район 636

Западнодвинский муниципальный округ 591

Андреапольский муниципальный округ 540

Торжокский район 517

Оленинский муниципальный округ 475

Кувшиновский район 445

Зубцовский район 419

Рамешковский район 397

Спировский район 377

Ржевский район 344

Сонковский район 304

ЗАТО Озёрный 303

Кимрский район 288

Селижаровский муниципальный округ 286

Фировский район 237

Краснохолмский муниципальный округ 227

Бельский район 222

Лесной муниципальный округ 162

Кесовогорский район 161

Молоковский район 143

Пеновский муниципальный округ 134

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 88

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области