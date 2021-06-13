Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 июня 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 40 508 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 93 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 144 263 человека, за последние сутки – 348 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 749 124, в том числе за последние сутки их проведено 705.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 185 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 559 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1118 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 14 095
Конаковский район 3151
Ржев 2353
Вышневолоцкий городской округ 2279
Калининский район 1785
Кимры 1698
Торжок 1666
Бологовский район 1086
Нелидовский городской округ 910
Бежецкий район 910
Осташковский городской округ 904
Кашинский городской округ 891
Калязинский район 879
Старицкий район 874
Лихославльский район 860
Торопецкий район 761
Весьегонский муниципальный округ 642
Максатихинский район 636
Западнодвинский муниципальный округ 591
Андреапольский муниципальный округ 540
Торжокский район 517
Оленинский муниципальный округ 475
Кувшиновский район 445
Зубцовский район 419
Рамешковский район 397
Спировский район 377
Ржевский район 344
Сонковский район 304
ЗАТО Озёрный 303
Кимрский район 288
Селижаровский муниципальный округ 286
Фировский район 237
Краснохолмский муниципальный округ 227
Бельский район 222
Лесной муниципальный округ 162
Кесовогорский район 161
Молоковский район 143
Пеновский муниципальный округ 134
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 88
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области