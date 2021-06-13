Тверская область проводит Фестиваль прыжков с участием известных спортсменов

13 июня на площади Славы в Твери пройдет Фестиваль прыжков «Athletics League». Торжественное открытие состоится в 12:00. На мероприятие заявлено 150 спортсменов. Ожидается участие сильнейших атлетов страны, чемпионов мира и Европы, победителей международных соревнований.

В программе фестиваля – соревнования по прыжкам в длину и по прыжкам с шестом. Гости состязаний смогут оценить мастерство чемпионки мира и Европы Екатерины Коневой, трехкратного чемпиона России, чемпиона всемирных военных игр Георгия Горохова, обладательницы мирового рекорда среди юниоров Алены Лутковской, серебряного призёра чемпионата Европы Тимура Моргунова.

В качестве почетного гостя в фестивале примет участие олимпийская чемпионка Ирина Привалова. На площадке фестиваля в 13.30 она проведет «Диалог на равных». Молодежь и все желающие смогут пообщаться с выдающейся спортсменкой, олимпийской чемпионкой 2000 года, многократной чемпионкой мира, Европы, СССР и России по лёгкой атлетике, заслуженным мастером спорта России.

Фестиваль «Athletics League» проводится в Тверской области второй раз. Это мероприятие нового формата, действие которого происходит на площадях и улицах, в торговых центрах города. Зрителем может стать любой желающий.

Для зрителей подготовлены шоу-программа и конкурсы, будут работать развлекательные площадки.

Пресс-служба Правительства Тверской области