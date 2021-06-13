Игорь Руденя поздравил с профессиональным праздником работников текстильной и легкой промышленности Верхневолжья

13 июня отмечается День работников текстильной и легкой промышленности. С праздником специалистов отрасли Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Текстильная и лёгкая промышленность Тверской области имеет давние и славные традиции. Наши предприятия входят в число крупнейших и старейших в отрасли, являются визитной карточкой Верхневолжья. И сегодня лёгкая и текстильная промышленность – важные отрасли экономики региона. Качественная продукция наших производств известна в России и за её пределами. Высокая квалификация работников, профессионализм и ответственное отношение к делу позволяют внедрять новые технологии, расширять ассортимент, повышать конкурентоспособность отечественной промышленности», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Всего в отрасли текстильной и легкой промышленности в Тверской области работает свыше 300 предприятий. В структуре промышленного производства области на долю текстильной и легкой промышленности приходится более 4%.

Лидерами отрасли являются Торопецкий производственный филиал ООО «Гекса-нетканые материалы», ОАО «Кимрская фабрика им. Горького», ООО «Вышневолоцкий хлопчатобумажный комбинат», ООО «Тверская швейная фабрика», ООО «Вышневолоцкий трикотажный комбинат «Парижская коммуна», ЗАО «Торжокская обувная фабрика», ООО «Нелидово-спецодежда», ООО производственная фирма «Мустанг-2», ООО «Морозовские традиции» и другие.

Основные виды выпускаемой продукции – хлопчатобумажные ткани, трикотаж, одежда, обувь, головные уборы, кожа, нетканые материалы и многое другое.

Пресс-служба Правительства Тверской области