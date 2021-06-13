13 июня – День работников текстильной и легкой промышленности

Уважаемые работники текстильной и легкой промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Текстильная и лёгкая промышленность Тверской области имеет давние и славные традиции. Наши предприятия входят в число крупнейших и старейших в отрасли, являются визитной карточкой Верхневолжья.

И сегодня лёгкая и текстильная промышленность – важные отрасли экономики региона. Качественная продукция наших производств известна в России и за её пределами. Высокая квалификация работников, ваши профессионализм и ответственное отношение к делу позволяют внедрять новые технологии, расширять ассортимент, повышать конкурентоспособность отечественной промышленности.

Благодарю вас за добросовестный труд и вклад в развитие экономики Тверской области. Особые слова признательности – ветеранам отрасли за высокое мастерство и любовь к своему делу, которые вы передали новым поколениям работников предприятий.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в труде на благо Верхневолжья и всей нашей страны!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя