В архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Василево» в Тверской области проходят «Троицкие гуляния»

13 июня в архитектурно-этнографическом музее под открытым небом «Василево» Торжокского района проходит XXVI Межрегиональный фольклорный праздник «Троицкие гуляния». Доехать до места проведения фестиваля из Твери можно на электропоездах «Ласточка» или на автобусе, из Торжка на автобусе № 319.

«Этот праздник позволяет прикоснуться к духовным и нравственным истокам русского народа, самобытной культуре Тверской области, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Интерес жителей региона и туристов к этому яркому празднику говорит о том, что традиции наших предков, связанные с днем Святой Троицы, поддерживаются и сегодня».

Для гостей и участников праздника развернуты разнообразные жанровые площадки, представлено творчество фольклорных ансамблей, хоров русской песни, гармонистов, частушечников, танцевальных и цирковых коллективов, участников военно-патриотических клубов, мастеров декоративно-прикладного творчества.

В программе фестиваля – выступление Народного ансамбля «Владимирские рожечники» под руководством Заслуженного работника культуры РФ, Лауреата премии Правительства РФ «Душа России» Александра Лебедева.

В рамках фольклорного праздника заявлен конкурс творческих коллективов и солистов (фольклор, народное пение, народные инструменты) «Троицкие обереги–2021».

Учредители и организаторы «Троицких гуляний» – Правительство Тверской области, областной Дом народного творчества, Тверской государственный объединенный музей. Партнерами выступают универсальная научная библиотека имени А.М. Горького, Тверской колледж культуры имени Н. А. Львова.

В 2020 году традиционный фольклорный праздник «Троицкие гуляния» впервые прошел в онлайн-формате из-за непростой эпидемиологической ситуации. Его виртуальными гостями стали более 12 тысяч человек. Юбилейный фольклорный праздник объединил 95 творческих коллективов и солистов из Тверской, Орловской, Калужской, Тульской, Ленинградской, Рязанской областей и города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области