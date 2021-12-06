Более 143 тысяч жителей Тверской области сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается массовая вакцинная населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 143 915 человек – это 86,8% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 11 июня, вакцинировался 801 человек. В федеральный регистр внесена информация о 135 866 вакцинированных гражданах.

Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» 9 июня обратился к жителям Тверской области с призывом продолжить соблюдение масочного режима и других мер профилактики коронавируса, а также сделать прививку от COVID-19.

«Обращаюсь ко всем – в общественных местах, транспорте нужно обязательно пользоваться масками. Также очень важно привиться тем жителям региона, которые этого еще не сделали. Видим, что у тех, кто вакцинировался, но все-таки заболел, болезнь проходит гораздо легче, преодолевается в более короткие сроки. В то же время многие из тех, кто не сделал прививку, болеют в достаточно тяжелой форме. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких», – сказал Игорь Руденя.

В Тверской области прививку от коронавируса можно сделать в 55 пунктах, действующих на базе медицинских учреждений. Для вакцинации нужно предварительно записаться по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru либо по телефонам прививочных пунктов – они размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области: https://xn--80aeelexi0a.xn--80aaccp4ajwpkgbl4lpb.xn--p1ai/novosti/novost....

Без предварительной записи прививку можно сделать в торговых центрах Твери – ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим». Кабинеты там открыты по поручению Губернатора Игоря Рудени для максимального удобства жителей – можно совместить важную для защиты своего здоровья вакцинацию с походом за необходимыми покупками.

На прививку можно записаться также в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут после ее прохождения распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

В преддверии лета пункты вакцинации были открыты в отдаленных районах Верхневолжья, где раньше прививки делали выездные бригады из соседних районов. Так, жители Жарковского, Сонковского, Фировского, Сандовского и других районов теперь могут вакцинироваться, не дожидаясь приезда бригад или не выезжая в ЦРБ других муниципалитетов.

Пресс-служба Правительства Тверской области