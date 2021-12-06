В День России в Твери сводный хор под открытым небом исполнил гимн страны

12 июня, в День России, на площади Славы в Твери состоялась гражданско-патриотическая акция «Мое поколение – Россия!». Участие в ней приняли творческие коллективы, добровольцы и активисты «Единой России», «Волонтеры Победы», представители других молодёжных организаций, студенты, учащиеся.

В рамках акции сводный хор, в состав которого вошло более 120 человек, а капелла исполнил Гимн России.

Вместе с молодыми активистами участницей события стала директор «Фонда Твери», лидер проекта «Мы вместе» Юлия Саранова.

«День России, который мы празднуем сегодня, – важное для каждого из нас событие, – отметила Юлия Саранова. – Это день, когда мы можем подумать, что значит для нас родина, как ценим мы место, где живем. И что можно сделать для того, чтобы наша страна становилась лучше. Любовь к родине – это не только мысли, идеи, но и действия, которые каждый из нас предпринимает, чтобы выразить это чувство. Массовая молодежная акция на площади Славы проводится для того, чтобы ребята из разных организаций, общественных объединений почувствовали единство. Радостно видеть, как школьники и волонтеры собрались, чтобы провести творческий флешмоб. Мы одна страна, одна большая семья. И я желаю нам вместе двигаться сообща и делать нашу Тверскую область ярче, добрее, веселее».

12 июня с Днем России жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник объединяет нас общим чувством любви к родному дому – нашей великой России. Мы гордимся тысячелетней историей Отчизны, богатством ее культуры и традиций. Во все времена жители нашего края преданно служили Родине и своему народу. Их ратными победами и самоотверженным трудом развивалось и крепло наше Отечество. И сегодня Россия – это все мы, это одна большая семья. Все мы работаем ради процветания нашей Родины и ей мы посвящаем каждый день своей жизни. С Россией мы связываем все свои устремления, наше будущее и будущее наших детей и внуков», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Накануне Дня России Губернатор вручил государственные и региональные награды 28 жителям Верхневолжья, добившимся выдающихся результатов в труде на благо страны, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации – школьникам из Твери, Конаково, Зубцова, Лихославля и Пено.

К Дню России была приурочена и состоявшаяся накануне торжественная церемония награждения лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Она учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам.

Пресс-служба Правительства Тверской области