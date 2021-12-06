Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 12 июня 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 90 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 40 415 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 96 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 143 915 человек, за последние сутки – 801 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 748 419, в том числе за последние сутки их проведено 2053.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 093 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 565 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

1113 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 14 048

Конаковский район 3141

Ржев 2352

Вышневолоцкий городской округ 2276

Калининский район 1780

Кимры 1698

Торжок 1662

Бологовский район 1084

Нелидовский городской округ 910

Бежецкий район 907

Кашинский городской округ 890

Осташковский городской округ 901

Калязинский район 879

Старицкий район 874

Лихославльский район 860

Торопецкий район 761

Весьегонский муниципальный округ 641

Максатихинский район 636

Западнодвинский муниципальный округ 591

Андреапольский муниципальный округ 538

Торжокский район 517

Оленинский муниципальный округ 475

Кувшиновский район 444

Зубцовский район 418

Рамешковский район 396

Спировский район 377

Ржевский район 342

ЗАТО Озёрный 303

Сонковский район 304

Кимрский район 288

Селижаровский муниципальный округ 284

Фировский район 236

Краснохолмский муниципальный округ 227

Бельский район 222

Лесной муниципальный округ 162

Кесовогорский район 160

Молоковский район 142

Пеновский муниципальный округ 134

Жарковский район 115

Сандовский муниципальный округ 88

Удомельский городской округ 30

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области