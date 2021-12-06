Фировский район Тверской области отмечает 86-летие

12 июня 86-летие отмечает Фировский район. Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил жителей муниципального образования с праздником.

«На протяжении многих веков жители фировской земли своим трудом вносили вклад в развитие нашей великой Родины. На территории района расположены древние храмы и уникальные памятники археологии. Вы по праву гордитесь земляками, которые в годы Великой Отечественной войны, защищая Родину, проявили мужество и беспримерную силу духа. Более 600 жителей фировского края были награждены орденами, четверо стали Героями Советского Союза. И сегодня главным богатством района являются талантливые, инициативные, любящие свой край и страну жители», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В Фировском районе находится одна из старейших деревень Верхневолжья – Жабны, родина преподобного Нила Столобенского. В этом году монастырь Нило-Столобенская пустынь отметил 30-летие своего возрождения.

С территорией Фировского района также связаны имена учёного, горного инженера и изобретателя А.С. Ярцова и архитектора Н.А.Львова. Жена Аникиты Ярцова была родной сестрой знаменитого архитектора. В усадьбе Новоселье, принадлежавшей Ярцовым, Николай Львов впервые применил в строительстве кладку из крупных валунов, ставшую его фирменным стилем.

Пресс-служба Правительства Тверской области