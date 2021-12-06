Губернатор Игорь Руденя поздравил с Днем Калязина и Калязинского района жителей территорий

12 июня 246 лет отмечает город Калязин Тверской области, 92 года – Калязинский район. Со знаменательными датами жителей территорий поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«На протяжении многих столетий древняя калязинская земля является одним из духовных центров России. Расположенные здесь великие исторические святыни испокон веков служили объединению нашего народа, были оплотом борьбы с завоевателями. Всей России известно имя преподобного Макария Калязинского, 500-летие обретения мощей которого в 2021 году стало важным событием в духовной жизни нашей страны», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Губернатор подчеркнул – сегодня в Калязинском районе уделяется большое внимание сбережению уникального исторического и культурного наследия, реализации его значительного экономического потенциала. Глава региона поблагодарил жителей за уважение к трудовым и творческим свершениям земляков, за вклад в развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма и социальной сферы.

8 июня в Калязине прошли основные торжества в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Участниками стали Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, жители и гости Верхневолжья.

На площади перед церковью Вознесения Господня состоялась Божественная литургия, которую возглавил управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении архиереев Русской православной церкви и духовенства Тверской митрополии.

Губернатор и священнослужители наградили победителей конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли».

Одним из событий этого дня стало торжественное гашение маркированного конверта с изображением памятника святому Макарию. Конверт выпущен тиражом 250 тыс. экземпляров Управлением федеральной почтовой связи при поддержке Правительства Тверской области. На набережной реки Волги прошел праздничный концерт «Свет Души».

Для гостей праздника, прибывших на праздничные мероприятия, силами Главного Управления МЧС России по Тверской области на территории Калязинского колледжа был развернут палаточный лагерь, работала полевая кухня.

Всего c 6 по 8 июня в праздничных мероприятиях, посвященных 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, приняли участие более 5,5 тысячи паломников. Торжества прошли 6-8 июня в Кашине и Калязине.

Пресс-служба Правительства Тверской области