Тверская область проводит всероссийский гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке...»

12 июня в Тверской области проходит всероссийский гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке...». Этот праздник русской кухни и гостеприимства объединяет на своей территории практически все самые известные гастрономические бренды Верхневолжья.

Сегодня гастрономический туризм, наряду с культурным, событийным, сельскохозяйственным, водным и экотуризмом – в числе перспективных направлений развития отрасли Тверской области.

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Она затрагивает все муниципалитеты региона. Преимуществами территории является разветвленная дорожная инфраструктура, близость к мегаполисам страны. Эти факторы должны быть максимально использованы для развития нашего потенциала в туристическом секторе. Кроме того, туриндустрия – это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса».

Гастрономическое событие «У Пожарского в Торжке…» ежегодно привлекает тысячи гостей и становится одной из главных летних фуд-площадок.

В этом году приглашённые гости праздника – Павел и Ольга Сюткины, авторы книги «Непридуманная история русской кухни», эксперты национальной кулинарии, ведущие шеф-повара из Твери и Торжка.

На празднике создано пространство для гастрономических и культурных экспериментов. В программе – кулинарные мастер-классы по гастрономии XIX века и пожарским котлетам, приготовлению блюд кухни мира с русским вкусом, а также карельских пирогов-калиток и тверских пряников. После каждого мастер-класса можно продегустировать блюда.

Кроме того, каждый желающий может поучаствовать в ремесленных мастер-классах объединения «Тверские кустари» по свечному делу, созданию текстильной куклы, кожаных браслетов, печати по ткани, росписи по дереву.

Заявлены выступления фольклориста Бориса Ефремова и студентов Тверского музыкального колледжа им. Мусоргского.

Подробная программа размещена на https://www.torzhok.me/gastrofestival

Пресс-служба Правительства Тверской области