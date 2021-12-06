12 июня отмечается День Лихославльского района и города Лихославля. С праздником жителей и руководство муниципалитета поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Вы встречаете свой главный праздник в День России. На лихославльской земле издавна жили трудолюбивые, талантливые, искренне любящие Отечество люди, которые всегда соизмеряли свою жизнь с судьбой Родины, вставали на ее защиту. Своими инициативами и успехами в благоустройстве территорий, в развитии промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования вы содействуете укреплению экономического потенциала тверского региона, решению задач в социальной сфере», - говорится в поздравлении от имени Игоря Рудени.

Глава региона подчеркнул, что сегодня жители муниципалитета бережно хранят память о героических и трудовых свершениях предков, традиции родной земли. В годы Великой Отечественной войны жители края самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу. Подвиг шести из них отмечен высшим званием Героя Советского Союза.

Лихославльский район расположен в центральной части Тверской области, в верховьях рек Медведица и Кава. На территории муниципалитета проживают представители 20 национальностей и народностей России, в том числе тверские карелы.

Лихославль был образован в 1925 году из трёх населённых пунктов: деревни Осташково, сельца Лихославль и станции Осташковской Николаевской (Октябрьской) железной дороги. Лихославльский район был создан в 1929 году.

Современная промышленность района представлена предприятиями обрабатывающих производств, пищевой промышленности, электрооборудования. Крупнейшие — завод светотехнических изделий «Светотехника», Лихославльский радиаторный завод, группа компаний «Калашниковский электроламповый завод», сельскохозяйственное предприятие «ТверьАгропром», ООО «ВитОМЭК», фабрика по производству какао, шоколада и мармелада «Мармеладная сказка».

Пресс-служба Правительства Тверской области