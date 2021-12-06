Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днём России

posted by Максим Малахов on сб, 06/12/2021 - 10:50

 

  Президент Российской Федерации Владимир Путин направил Губернатору Тверской области Игорю Рудене и жителям Верхневолжья поздравление с Днём России.

  «Этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости. Все мы искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны, и у нас одна общая цель – чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей мирной и благополучной», –  говорится в поздравлении Владимира Путина.

  Поздравления с Днём России главе региона и жителям Верхневолжья также направили Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, руководители субъектов РФ.

  В преддверии праздника телеграммы с поздравлениями поступили от руководителей федеральных министерств, служб, структур и их территориальных подразделений, депутатов Законодательного Собрания региона, руководителей органов местного самоуправления, общественных объединений, предприятий и организаций Тверской области.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области