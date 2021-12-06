Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днем России

12 июня Тверская область вместе со всей страной отмечает День России. Жителей Верхневолжья с государственным праздником поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Этот праздник объединяет нас общим чувством любви к родному дому – нашей великой России. Мы гордимся тысячелетней историей Отчизны, богатством ее культуры и традиций. Во все времена жители нашего края преданно служили Родине и своему народу. Их ратными победами и самоотверженным трудом развивалось и крепло наше Отечество. И сегодня Россия – это все мы, это одна большая семья. Все мы работаем ради процветания нашей Родины и ей мы посвящаем каждый день своей жизни. С Россией мы связываем все свои устремления, наше будущее и будущее наших детей и внуков», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Накануне Дня России Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 28 жителям Верхневолжья, добившимся выдающихся результатов в труде на благо страны, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации – школьникам из Твери, Конаково, Зубцова, Лихославля и Пено.

К Дню России была приурочена и состоявшаяся накануне торжественная церемония награждения лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Она учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона и вручается коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам.

Сегодня на площади Славы в Твери организована гражданско-патриотическая акция «Мое поколение – Россия!» с участием творческих коллективов, патриотических, молодежных объединений и общественных организаций Верхневолжья.

В рамках акции сводный хор в составе более 120 человек исполнит а капелла Гимн России. Кроме того, представители молодёжных объединений и общественных организаций в одежде цветов государственного флага России создадут «живой» триколор.

Пресс-служба Правительства Тверской области