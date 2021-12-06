Жители Тверской области могут поддержать молодежную делегацию региона на конкурсе «Город А»

Делегация Тверской области принимает участие в молодежном окружном конкурсе «Город А», где поборется за звание «Арт-столица ЦФО». Основная идея конкурса заключается в синтезе уже известных форм творчества и создании на их основе новых творческих продуктов на стыке всех известных человечеству видов искусства.

«В Тверской области много талантливых детей. Очень важно, чтобы каждый из них чувствовал поддержку, имел возможности для реализации своих талантов и способностей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

За главный приз и статус «Молодёжная арт-столица» будут бороться девять сборных из городов Московской, Тверской, Липецкой, Орловской областей, Краснодарского края и Москвы. Всего участие в конкурсе примут более 7 тысяч представителей 210 городов 59 регионов России, а также гостей из Белорусии, Молдавии, Армении и Уганды.

Помочь команде Тверского региона получить приз зрительских симпатий может любой житель Верхневолжья. Чтобы оставить свой голос необходимо пройти под своим аккаунтом gmail по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYSFyuhFKNvvOaCdDD5D3CV_pDIsFsa1ByJO-PI9zlzmgWXA/viewform.

Участие в подобном федеральном проекте дает возможность молодёжи заявить о себе на всю страну, познакомиться с ведущими СМИ, интернет-ресурсами и блогерами, лучшими практиками в сфере культуры и искусства, принять участие в круглых столах и образовательной программе от партнёра «Россия – страна возможностей». Победитель получает статус «Арт-столица ЦФО 2021» и денежный приз в размере 300 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области