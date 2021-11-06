Владимир Путин подписал закон о «социальной газификации»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Инициатива о «социальной газификации» впервые была озвучена в апреле в Тверской области.

В соответствии с законом, услуги по подключению к газу должны будут оказываться гражданам по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. По этим соглашениям, строительство трубопроводов до границы участка будет осуществляться без привлечения средств населения. Затраты на проведение газа на участках и газификацию самих домовладений будет нормироваться и контролироваться.

Напомним, с предложением о бесплатном подключении к газу «Единая Россия» обратилась к главе государства в апреле этого года по итогам поездки врио заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область. Дмитрий Кобылкин вместе с губернатором Игорем Руденей ознакомились с ходом работ по присоединению домов к сетям газоснабжения в селе Грузины Торжокского района. С местными жителями зашел разговор о высокой стоимости так называемой «последней мили» – подключения дома к газу.

«Исходя из пожеланий населения, партия «Единая Россия» планирует в ближайшее время обратиться к Президенту Владимиру Путину с вопросом о разгрузке жителей при оплате «последней мили», – сообщил тогда Дмитрий Кобылкин.

Владимир Путин поддержал инициативу партии в своем Послании Федеральному Собранию и поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, причем сделать это без привлечения средств населения.

«Для нас важная задача – реализовать поручение Президента Владимира Путина по подведению газа до границ земельных участков жителей Тверской области. Газификация значительно повлияет на развитие инвестиционной деятельности и создание новых рабочих мест в Верхневолжье», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов России подписала с Газпромом региональную программу развития газоснабжения и газификации до 2025 года. Общий объём финансирования программы составляет 23,5 млрд рублей. Планируется обеспечить газом свыше 46 тыс. домовладений. Это позволит повысить уровень газификации Тверской области до 76%.