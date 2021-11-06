В торговых точках Тверской области проводятся рейды по контролю за обеспечением соблюдения масочного режима

В Тверской области проводятся рейды по контролю за обеспечением собственниками торговых точек соблюдения масочного режима. 11 июня очередной рейд был проведен в ТЦ «РИО», гипермаркете «Лента» и ресторане быстрого питания «Макдоналдс» сотрудниками регионального Роспотребнадзора.

«Управлением Роспотребнадзора по Тверской области проведены мониторинговые мероприятия крупных хозяйствующих субъектов города Твери. Составлены предписания о недопущении нарушений требований санитарного законодательства и постановлений Главного государственного санитарного врача России», – отметила по итогам рейда специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Тверской области Лилия Федотенко.

10 июня в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя обратил особое внимание на необходимость соблюдения требований санитарной безопасности в общественных местах.

«Если администрации торговых центров не могут обеспечить соблюдение режима, то будут применяться соответствующие меры», – подчеркнул Игорь Руденя.

Также глава региона обратился к жителям Тверской области с призывом продолжить соблюдение масочного режима и других мер профилактики коронавируса, а также сделать прививку от COVID-19.

«Обращаюсь ко всем – в общественных местах, транспорте нужно обязательно пользоваться масками. Также очень важно привиться тем жителям региона, которые этого еще не сделали. Видим, что у тех, кто вакцинировался, но все-таки заболел, болезнь проходит гораздо легче, преодолевается в более короткие сроки. В то же время многие из тех, кто не сделал прививку, болеют в достаточно тяжелой форме. Берегите свое здоровье и здоровье своих близких», – сказал Губернатор.

На сегодняшний день в регионе привито более 143 тысяч человек, в том числе 56% – представители старшего поколения.

В Тверской области действует 55 прививочных кабинетов на базе специализированных медицинских учреждений и торговых центров областной столицы – «Рубин», «Торговый парк №1», «РИО» и «Вавилон».

Продолжают работать выездные прививочные бригады, которые проводят иммунизацию жителей отдалённых населённых пунктов, участвуют в вакцинации маломобильных граждан на дому, а также делают прививки на предприятиях.

Сейчас жители региона могут выбрать вакцину от коронавирусной инфекции. В наличии есть три типа препаратов – это Кови-Вак, Эпи-Вак-Корона и Спутник V, которая по-прежнему остаётся основной вакциной, применяемой при массовой вакцинации населения.

Пресс-служба Правительства Тверской области