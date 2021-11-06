Игорь Руденя принял участие в торжественном открытии в Калининском районе крупнейшего регионального склада запчастей LADA

11 июня в Никулинском сельском поселении Калининского района состоялось торжественное открытие логистического комплекса для концерна «АвтоВАЗ». Инвестиционный проект реализует «Торговая компания Альфа». Участие в церемонии приняли Губернатор Игорь Руденя, заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов, Президент АО «АвтоВаз» Николя Мор, генеральный директор АО «Торговая компания Альфа» Роман Хабаров, генеральный директор АО «Лада-Имидж» Алексей Тихомиров и другие почетные гости.

Соглашение о реализации проекта между Правительством Тверской области и «Торговой компанией Альфа» было подписано в апреле 2020 года.

«Почти год назад началась работа по реализации на территории региона данного инвестиционного проекта, который является логическим и успешным итогом ранее заключенных соглашений. Для нас важно, что на этом современном высокотехнологичном производстве трудоустроены жители Тверской области», – отметил Игорь Руденя.

Гости осмотрели логистический комплекс, ознакомились с новой технологией голосового отбора, внедренной на предприятии. Она применяется для быстрой и безошибочной сборки товаров на высоконагруженных складах, без бумажных документов и терминалов сбора данных.

«Тверская область является мощным субъектом в машиностроении и других промышленных сферах. Это может дать дополнительные интеграционные взаимодействия альянса «АвтоВаза» и машиностроения региона. Это будет способствовать росту экономики области и созданию новых рабочих мест», – сказал заместитель Министра промышленности и торговли России Александр Морозов.

Новый логистический центр площадью 25 тыс. квадратных метров находится на федеральной трассе М-10, что позволяет обслуживать две крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга, оперативно доставлять грузы в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. Комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети LADA и 400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах.

Президент АО «АвтоВаз» Николя Мор отметил, что Тверская область – идеальное место для реализации подобных проектов.

«На сегодняшний день на дорогах России больше 10 миллионов автомобилей «Лада». И время от времени все машины нуждаются в замене каких-либо комплектующих. У нас есть обязательство перед потребителями – доставлять необходимые детали в течение 24 часов. Поэтому мы максимально разумно подходим к определению мест для размещения наших складов. Тверская область для нас стала самой лучшей локацией, которая позволит нам выполнять свои обещания», – подчеркнул Николя Мор.

Строительство объекта велось при поддержке Правительства Тверской области. Склад был возведен и сдан в эксплуатацию менее чем за год. Объем инвестиций в проект составил почти 1,3 млрд руб. Обрабатываемая номенклатура запчастей и расходных материалов LADA составит 20 тыс. наименований, при этом новый склад обладает потенциалом для расширения площадей и объемов обработки.

До 2025 года здесь предполагается ввести 169 новых рабочих мест. Со стороны Правительства Тверской области инвестору оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в части развития инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области