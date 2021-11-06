Тверская область отмечена в числе регионов, помогающих многодетным семьям приобрести автомобиль

Далеко не во всех регионах России мерами государственной поддержки многодетных семей предусмотрена помощь в приобретении автотранспорта. Эту тему в своей публикации подняла «Российская газета».

Журналисты издания обращают внимание, что предоставление автомобиля многодетным зависит от особенностей социальной политики конкретного региона, и такой вид поддержки есть не везде. Возможность приобрести автомобиль за счет средств регионального бюджета имеют многодетные семьи ряда субъектов. Но условия предоставления субсидий в них существенно отличаются как по сумме средств, так и по количеству детей в семье. К примеру, по региональному закону в Саратовской области автомашину может получить семья, в которой семь и более детей. В Липецкой области семьи выбирают и покупают автомобиль сами. Для этих целей область предоставляет средства, сумма фиксированная - 900 тысяч рублей. После этого в течение 120 дней семья должна предоставить документы на покупку авто.

В Тверской области новая мера для семей с пятью и более детьми – сертификат на 1 млн рублей для покупки машины – введена в 2020 году по инициативе губернатора Игоря Рудени. Напомним, для получения сертификата семья должна воспитывать пятерых и более несовершеннолетних детей, быть зарегистрированной и проживать в Тверской области не менее 5 лет, а у одного из родителей должно быть водительское удостоверение.

Воспользоваться региональной мерой можно при покупке нового микроавтобуса или минивэна, произведенного на территории Российской Федерации. На протяжении пяти лет после покупки автомобиля из областного бюджета многодетным будут также покрываться расходы на страховку КАСКО. Многодетные семьи освобождены и от уплаты транспортного налога на один автомобиль.

Также по национальному проекту «Демография» автомобили вручают победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в Тверской области в 2020 году.

В публикации «Российской газеты» спикеры из регионов, где такая мера поддержки отсутствует, выступают за тиражирование положительного опыта на всю Россию.

«Если бы автомобили для многодетных семей централизованно закупались федеральным центром и направлялись в регионы, это было бы здорово», – считают опрошенные эксперты.