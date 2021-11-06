Эксперт отметил уникальный опыт Тверской области по бесплатной выдаче школьной формы

Директор по стратегическому развитию Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности Константин Бандорин отметил, что реализованная в Тверской области практика предоставления бесплатной школьной формы учащимся 1-5 классов из многодетных семей, может быть тиражирована на федеральном уровне. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе онлайн-конференции «Изменения в легкой промышленности после ковида: итоги и тренды» в пресс-центре ТАСС Константин Бандорин высказал мнение, что производство школьной формы для учеников начальных классов в России за счет субсидий с последующим ее бесплатным предоставлением школьникам может стать действенной формой материальной помощи семьям с детьми и поддержки самих предприятий.

«Бесплатное получение школьной формы сейчас на законодательном уровне не принято. Это является прерогативой исключительно региональных властей. Такой опыт у нас имеется только в Тверской области, где губернатор принял самостоятельно такое решение, и он выделил для этого определенную сумму», –отметилБандорин.

Напомним, бесплатная выдача школьной формы для учеников 1-5 классов из многодетных семей введена в Тверской области в 2020 году по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках реализации национального проекта «Демография».

Комплект состоит из шести наименований изделий. Для девочек 1-3 классов это жакет, юбка, сарафан, две блузы, жабо. Для девочек 4-5 классов – то же самое, но блуза одна и вместо сарафана – жилет. Для мальчиков 1-3 классов — пиджак, брюки, три сорочки (1-белая, 2-голубые), галстук.Для мальчиков 4-5 классов – то же самое, только сорочки две.К каждому комплектубудет приложен значок с символикой Тверской области. На выбор предлагается форма четырех цветов: синего, черного, серого или бордового. В прошлом году комплектами школьной формы обеспечены почти 12 тысяч детей Верхневолжья. Затраты на производство были субсидированы изготовителям из областного бюджета.

По информации Министерства демографической и семейной политики Тверской области, в 2021 году реализация этой меры господдержки многодетных семей будет продолжена.. В настоящее время собираются сведения о необходимых объемах производства школьной формы.