Игорь Руденя накануне Дня России вручил государственные награды жителям Тверской области и паспорта юным гражданам страны

11 июня в Твери состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню России. Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 28 жителям Верхневолжья, добившимся выдающихся результатов в труде на благо страны, а также паспорта юным гражданам Российской Федерации – школьникам из Твери, Конаково, Зубцова, Лихославля и Пено.

«Так было всегда в истории России – мы развивались благодаря солидарности граждан, их самоотверженному труду, стремлению приносить пользу стране. Каждому поколению нужны примеры, которые будут вдохновлять, задавать ориентиры, показывать, с какой отдачей нужно жить и работать, на кого держать равнение. Уверен, для молодых людей, которые сегодня получают паспорта гражданина Российской Федерации, вы будете самым ярким и надежным примером», – обратился к участникам церемонии Игорь Руденя.

Ордена Дружбы удостоен Павел Антипов, более 20 лет возглавляющий областной радиотелевизионный передающий центр. Под его руководством Тверская область первой в Российской Федерации полностью перешла на цифровое эфирное телерадиовещание.

«Мне лестно то, что труд нашего центра был замечен и оценен Президентом Российской Федерации, Правительством Тверской области. Признателен большой совместной работе, благодаря который мы первыми в России вышли на цифру», – поделился Павел Антипов.

Тверской регион исторически нередко был первым в важных делах на благо всей страны. Именно на тверской земле, в городе Осташкове, почти 178 лет назад было создано первое в России добровольное пожарное общество. Сегодня пожарные Верхневолжья хранят верность долгу и профессиональным традициям, остаются одними из лучших в стране.

Губернатор вручил медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени представителям противопожарной службы региона – полковнику Максиму Лукашевичу и старшему инструктору Константину Орлову.

По-настоящему мужской поступок совершил Александр Михайлов – сотрудник Тверского вагоностроительного завода. Рискуя собственной жизнью, он спас из горящего дома пожилую женщину. Александр Михайлов награждён медалью «За спасение погибавших».

На тверской земле возрождаются традиции большой и крепкой семьи. Сегодня Игорь Руденя вручил Почётный знак «Слава Матери» Жанне Виноградовой, которая вместе с супругом воспитывает пятерых детей, ведёт общественную работу, направленную на популяризацию многодетной семьи.

Почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» удостоена главный врач тверского Дома ребенка «Теремок» Татьяна Жомова.

«На протяжении всей своей жизни, большую часть которой занимает работа, моя задача состоит в том, чтобы каждый ребенок обрел свою семью. Наше учреждение – пример того, что государство может правильно и достойно заботиться о детях в трудной жизненной ситуации», – отметила Татьяна Жомова.

Почетного звания «Заслуженный артист РФ» удостоен ведущий актер Театра юного зрителя Андрей Иванов. Заслуженным работником культуры РФ стал мастер районного центра прикладного и художественного творчества Кимрского района Владимир Ростов. Звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» присвоено тренеру тверской спортивной школы «Лидер» Александру Ежову.

Почетная грамота Президента РФ вручена заместителю главного врача Городской клинической больницы №6 Майе Серёгиной. Благодарность главы государства – техническому директору ООО «ДСК» Сергею Коршунову.

Также жители Верхневолжья удостоены наград Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Знака «Во благо земли Тверской», благодарностей и Почетной грамоты Губернатора.

Региональные почетные звания присвоены представителям здравоохранения, культуры, образования, промышленности, сельского хозяйства, сферы строительства, торговли и услуг, муниципальной службы.

«Огромное спасибо за то, что отмечен и оценен по достоинству труд Учителя, – сказал Почетный работник науки и образования Тверской области, учитель литературы из 10-й гимназии Ржева Тамара Иваненко. – Наши дети – замечательные, мотивированные на получение высоких результатов в учебе. С ними работать и сложно, и интересно. Но мы понимаем, что от нашего труда зависит развитие города и страны. Надеемся – то, что мы заложили в наших детей, будет востребовано в будущем».

Пресс-служба Правительства Тверской области