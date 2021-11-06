Тверитянка стала победительницей всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Завершился финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Его победителями стали 62 участника из 39 регионов России, которые получат шанс реализовать свои проекты вместе с наставниками – известными рестораторами, отельерами и управленцами в сфере гостеприимства. Победительницей стала и Анастасия Малинкина из Твери.

«Развитие сферы гостеприимства невозможно без квалифицированных кадров, заинтересованных в повышении своего мастерства, улучшении качества обслуживания гостей региона, готовых перенимать европейский опыт», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Анастасия Малинкина одержала победу с проектом цикла открыток, созданных в виде раскраски и объединенных заданиями специального туристического квеста. В каждый цикл включено 12 открыток, собранных по определенному маршруту. Начинается цикл с мини-обзорной экскурсии по исторической части Твери и купеческому Ржеву.

«Открытки подойдут семьям с детьми в качестве интерактивного знакомства с городами», – отметила победительница.

На протяжении двух дней финала участники защищали свои проекты перед учредителями номинаций, а также решали региональные кейсы. По итогам оценки экспертов были определены 62 победителя и 16 лучших проектов в номинациях «Новые подходы к образованию в сфере туризма», «Доступные путешествия для особенных туристов», «Детский туризм», «Этнокультурный туризм», «Развитие арктического туризма» и многие другие.

Помимо защит и кейсов для участников финала «Мастеров гостеприимства» была организована насыщенная деловая программа. В рамках финального этапа прошли образовательные сессии с победителями первого сезона конкурса, а также круглые столы, форсайт-сессии и мастер-классы по развитию событийного туризма, маркетингу территорий и другим темам с ведущими экспертами туриндустрии.

«Я благодарна этому конкурсу, этому замечательному проекту, который помогает нам найти ярких, креативных и очень неравнодушных ребят, которые готовы делать путешествия по стране яркими, суперинтересными и так творчески открывать страну по-новому», – рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области