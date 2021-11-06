Губернатор Игорь Руденя вручил учёным Верхневолжья премии за выдающиеся достижения

11 июня, накануне Дня России, Губернатор Игорь Руденя наградил лауреатов премии за выдающиеся заслуги в области науки и техники. Она учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе главы региона, и вручается коллективам исследователей, молодым учёным, аспирантам и студентам.

Открывая торжественную церемонию вручения наград, Игорь Руденя отметил: Президент России Владимир Путин объявил 2021 год Годом науки и технологий в нашей стране. Это подчёркивает важность труда учёных и исследователей для развития нашего Отечества, для укрепления авторитета России как великой научной державы, обладающей огромным интеллектуальным и технологическим потенциалом.

«Ваши исследования и изобретения направлены на улучшение методов диагностики и лечения заболеваний, развитие традиционных для Тверской области отраслей сельского хозяйства, химической промышленности и приборостроения. Часть разработок уже получила практическое применение. Это говорит о том, что в наших тверских вузах трудятся талантливые исследователи, способные создать принципиально новые решения и технологии. И конечно, важно, что сегодня сильные научные школы, традиции и опыт старшего поколения сочетаются с целеустремлённостью и научной смелостью молодых учёных. Это хороший пример для молодёжи и важное условие для успешного развития тверского региона и всей нашей страны», - сказал Игорь Руденя.

Всего в 2021 году на участие в конкурсе было подано 27 заявок от Тверского государственного университета, Тверского государственного технического университета, Тверского государственного медицинского университета и Тверской государственной сельскохозяйственной академии. Победителями стали 14 номинантов.

В номинации «Студент года» присуждено четыре премии. По направлению «техника и технологии, медицинские науки» победу одержала Мария Беляк. Студентка ТГМУ разработала методы оценки болевого синдрома и его валидности. Новая шкала боли может использоваться во время проведения хирургических операций.

По направлению «естественные и точные науки» победила студентка ТГТУ Кристина Шкерина, которая запатентовала новую модель катализатора для производства медицинских препаратов, который может быть использован в процессах тонкого органического синтеза.

По направлению «сельскохозяйственные науки» лучшим признан студент ТГСХА Илья Платонов за разработку инновационной технологии получения высококачественного зерна пивоваренного ячменя. Применение нового метода позволило увеличить урожайность на 13%.

Лауреатом премии по направлению «гуманитарные науки» стала студентка ТвГУ Юлия Бабаева, которая представила разработки иерархической структуры синхронного перевода.

«Я предложила свою классификацию тактик в синхронном переводе, разграничила понятия «стратегия», «тактика» и «приём», изучила факторы, которые влияют на прием и качество синхронного перевода. Я очень горжусь тем, что мои заслуги были оценены по достоинству. Эта премия – мотивация для меня. Она будет стимулировать мои дальнейшие исследования в этой области», - сказала Юлия Бабаева.

Премии присуждены также в номинации «Аспирант года». По направлению «техника и технологии, медицинские науки» лучшей признана работа аспиранта ТГМУ Алисы Блиновой. Она разработала технологию эндодонтического лечения зубов с применением нанопрепаратов. По направлению «естественные и точные науки» премия присуждена за разработку способа получения высших спиртов

с использованием катализаторов для производства моющих

и чистящих средств, косметики, фармацевтики. Ее автором стала Маргарита Монжаренко их ТГТУ. В числе награждённых – аспирантка ТвГУ Анна Бородина, которая разработала инновационную технологию при подготовке переводческих кадров и аспирант ТГСХА Анна Юдина за развитие селекции и генетики сельскохозяйственных животных путем скрещивания ярославской и голштинской пород коров.

Премии в номинации «Молодой учёный года» присвоены доценту кафедры общей хирургии ТГТУ Артему Морозову за методику профилактики инфекций области хирургического вмешательства и лечения гнойной хирургической инфекции; доценту кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества ТГМУ Дарье Григорьевой за исследования профессиональной идентичности студентов-медиков. Кроме того, лауреатами стали доцент кафедры агрохимии и земледелия Тверской ТГСХА Максим Павлов за разработку приемов технологии возделывания картофеля, топинамбура, кукурузы, льна – долгунца, а также доцент кафедры физики конденсированного состояний ТвГУ Алексей Карпенков за разработку функциональных магнитных материалов и технологий их применения.

«Мы разрабатываем высокотемпературные материалы, которые могут найти применение в ракетостроении, нефтедобывающей промышленности и военной сфере», – рассказал Алексей Карпенков.

Кроме того, были награждены коллективы учёных. Третье место занял коллектив ТвГУ за комплексное изучение влияния различных факторов на процессы самоорганизации и гелеобразования в цистеин-серебряных растворах. Второе место присуждено коллективу ТГСАХ за создание рабочих органов сельхозмашин для возделывания и уборки мелкосеменных культур. Первое место - у коллектива ТГМУ за разработку устройства, позволяющего ускоренно остановить кровотечение из открытых ран и артерий. Устройство может применяться в зонах боевых действий, во время стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Размер премии по каждому из направлений в номинации «Студент года» составляет 50 тыс. рублей, в номинации «Аспирант года» - 100 тыс. рублей, в номинации «Молодой учёный года» - 100 тыс. рублей. В номинации «Лучший коллектив учёных» за третье место размер премии составит 150 тыс. рублей, за второе – 200 тыс. рублей, за первое – 250 тыс. рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области