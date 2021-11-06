Игорь Руденя об итогах предварительного голосования: «Хорошее сочетание опытных политических тяжеловесов и молодежи»

Губернатор, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя в вечернем прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь 10 июня прокомментировал итоги предварительного голосования по отбору кандидатов от партии на предстоящие выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Тверской области.

«Результат превзошел ожидания. Очень активно участвовали жители – более 105 тысяч проголосовавших, более 260 кандидатов приняли участие. Очень много новых лиц, в том числе, представители молодежи, волонтеры, которые нам помогали в непростой период борьбы с ковидом в начале пандемии. Это центр «Мы Вместе» и Юлия Саранова, которая занималась развитием волонтерского движения, они очень хорошо себя зарекомендовали. Юлия набрала более 40 тысяч голосов. Мой коллега Владимир Абдуалиевич Васильев – более 70 тысяч. Очень хорошее сочетание опытных политических тяжеловесов и молодежи. Молодежь – это те, кто двигает новации, обновление. Важно, чтобы молодежь вместе с нами входила в общественную жизнь», – считает Игорь Руденя.

Напомним, накануне, 9 июня, в Твери прошла конференция регионального отделения «Единой России». Ее участники обсудили итоги предварительного голосования, подготовку и проведение в Верхневолжье избирательных кампаний 2021 года.

По словам главы региона, в период пандемии «Единая Россия» доказала свою значимость: партия мобилизовалась, организовала волонтерскую работу и помогла людям в это непростое время.

Игорь Руденя поручил провести в период с 10 июня до 10 июля отчетную кампанию депутатов от «Единой России», прежде всего перед избирателями. На встречах с людьми нужно обсудить актуальные задачи развития территорий, собрать предложения и инициативы жителей для включения в предвыборные программы партии и кандидатов. Кроме того, поручено провести аудит партийных проектов на территории Тверской области и обеспечить постоянный общественный и партийный контроль реализации проектов строительства и ремонта дорог, школ, детских садов, учреждений здравоохранения и культуры.