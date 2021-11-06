Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 11 июня 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 88 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 40 319 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 96 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 143 174 человека, за последние сутки – 1003 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 746 366, в том числе за последние сутки их проведено 1662.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 43 003 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 576 заражённых изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
1108 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 14 009
Конаковский район 3138
Ржев 2348
Вышневолоцкий городской округ 2273
Калининский район 1772
Кимры 1694
Торжок 1660
Бологовский район 1083
Нелидовский городской округ 910
Бежецкий район 907
Кашинский городской округ 890
Осташковский городской округ 887
Калязинский район 879
Старицкий район 874
Лихославльский район 860
Торопецкий район 761
Весьегонский муниципальный округ 640
Максатихинский район 636
Западнодвинский муниципальный округ 591
Андреапольский муниципальный округ 538
Торжокский район 516
Оленинский муниципальный округ 474
Кувшиновский район 443
Зубцовский район 415
Рамешковский район 396
Спировский район 377
Ржевский район 341
ЗАТО Озёрный 303
Сонковский район 304
Кимрский район 286
Селижаровский муниципальный округ 282
Фировский район 236
Краснохолмский муниципальный округ 227
Бельский район 222
Лесной муниципальный округ 162
Кесовогорский район 160
Молоковский район 142
Пеновский муниципальный округ 134
Жарковский район 115
Сандовский муниципальный округ 88
Удомельский городской округ 30
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области