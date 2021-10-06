Более 7 тысяч компаний малого и среднего бизнеса Тверской области получили поддержку в 2020 году

10 июня на заседании Правительства Тверской области рассмотрен ход реализации в регионе национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и планы по развитию мер господдержки бизнеса в Верхневолжье.

«В прошедшем году малый и средний бизнес получил беспрецедентные меры государственной поддержки.Во многом благодаря решениям Президента и Правительства Российской Федерации, а также дополнительным мерам со стороны Правительства Тверской области была обеспечена стабильная деятельность предприятий, сохранение рабочих мест. Тверские предприниматели подтвердили свою позитивную деловую репутацию и социальную ответственность», – отметил Игорь Руденя.

В общей сложности более 7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области воспользовались в 2020 году мерами государственной поддержки.

Со стороны Фонда содействия предпринимательству Тверской области малому и среднему бизнесу в прошлом году был предоставлен 341 заём на общую сумму 590 млн рублей. Для сравнения, в 2019-ом – 218 займов на сумму 335,7 млн рублей,в 2018 году – 135 займов на сумму 209,9 млн рублей. С 2020 года по настоящее время фондом одобрено 92 поручительства, привлечено свыше 2 млрд рублей средств коммерческих банков.

Была введена новая мера поддержки - льготные займы попрограмме «Оборотный капитал». На сегодня Фондом развития промышленности Тверской области предприятиям одобрено 23 займа на сумму почти 400 млн рублей.

Особое внимание уделялось наиболее уязвимым в условиях пандемии отраслям. Так для 250 арендаторов площадей в торговых центрах была снижена арендная плата благодаря введенному субсидированию части налога на имущество владельцам ТЦ. В сфере туризма поддержка оказывалась организаторамтурпоездокшкольников по Тверской области, гостиничному бизнесу.

По 34 видам экономической деятельности снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения. Это помогло стабильно работать более 5300 организациям. Для самозанятыхвведен «Налог на профессиональный доход» для открытого ведения бизнеса и получения мер господдержки. Всего в регионе зарегистрировано 11 024 самозанятых граждан.

Предпринимателям региона по поручению Губернатора оказываются и нефинансовые меры поддержки. Это содействиев продвижении продукции на внешние рынки, в сертификации продукции и регистрации торговой марки, патентовании изобретений, организация выставочной деятельности, обучающих мероприятий и рекламных кампаний. Так в 2020 году более 100 предприятий приняли участие в международных и межрегиональных выставках, более 80 – получили поддержку в размещении продукции на международных и российских маркетплейсах, более 350 - помощьв продвижении продукции.

В 2021 году планируется не снижать объемы поддержки малого и среднего бизнеса. На федеральном уровне Президентом Владимиром Путиным заявлен комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса, включая новые механизмы кредитования и финансовые инструменты, оптимизацию налогового и антимонопольного администрирования.

На региональном уровне в этом году уже введены новые меры для предприятий лесопромышленного комплекса. Так, компаниям ЛПК будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на реализацию инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины.

В настоящее время в регионе насчитывается свыше 44 тыс. малых и средних предприятий, число занятых в малом и среднем бизнесе – порядка 168 тысяч человек. Сейчас сектор МСП в структуре валового регионального продукта составляет порядка 30,5%.

Пресс-служба Правительства Тверской области