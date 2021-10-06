Игорь Руденя вошел в ТОП-5 губернаторов по доле позитивных упоминаний в социальных сетях в мае

Губернатор Игорь Руденя занял 5-е место в рейтинге глав регионов по доле позитивных упоминаний в социальных сетях в мае. Об этом сообщается на сайте Центра политической конъюнктуры.

По доле негативных упоминаний, наоборот, глава тверского региона находится в нижней части рейтинга, в «десятке» глав регионов с наименьшим количеством негативных отзывов пользователей соцсетей.

Общее число упоминаний глав российских регионов в социальных сетях за месяц практически не изменилось, увеличившись лишь на 9,4 тысячи сообщений. Однако, если учесть длинные майские праздники, следует отметить рост активности губернаторов, вызвавший рост числа их упоминаний в соцсетях, говорится в исследовании.

Центр политической конъюнктуры – компания, с 1992 года работающая на рынке политического анализа, консультирования, экспертизы, мониторинга и исследований. Основная специализация – анализ политических и бизнес-процессов, специализированный мониторинг средств массовой информации, политический, электоральный и бизнес-консалтинг.