В тверском Доме поэзии откроется выставка Народного художника СССР Валентина Сидорова

Тверской Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает жителей и гостей Верхневолжья на выставку Народного художника СССР, Почётного гражданина Тверской области Валентина Сидорова «Тихая моя Родина…». Ее открытие состоится 10 июня в 16:00.

«В работах Валентина Михайловичаотражается любовь к Родине и её великая история, духовно-нравственные ценности и сила характера нашего народа. Творчество художника способствует сохранению связи поколений, воспитанию у молодежи уважения к человеку, работающему на земле, чувства патриотизма и стремления развивать родной край и страну», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Валентин Михайлович Сидоров был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Валентин Михайлович –Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина, Государственной премии Российской Федерации и Международной премии им. М. А. Шолохова.

Художник ушел из жизни 9 января 2021 года. Ему было 92 года.

Жизнь и творчество Валентина Михайловича Сидорова были тесно связаны с Верхневолжьем. В деревне Сорокопенье в Конаковском районе он провёл детство и начал свой творческий путь. На тверской земле были написаны известные полотна художника «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие.

В 2018 году Валентин Михайлович Сидоров отмечал свой 90-летний юбилей в Тверской области, на знаменитой Академической даче под Вышним Волочком, художественным руководителем которой он был в 1960-1966 годах.

За многолетний труд и большой вклад в сохранение и приумножение духовного и культурного наследия в Тверской области в 2018 году Губернатор Игорь Руденя наградил художника знаком «Во благо земли Тверской».

Выставка Валентина Михайловича Сидорова будет работать по адресу: г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20.Справки по телефонам: (4822) 777-837, 777-838.

Пресс-служба Правительства Тверской области