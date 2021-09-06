Развитие малого и среднего бизнеса в регионе рассмотрят на заседании Правительства Тверской области

Ход реализации национального проекта в сфере малого и среднего предпринимательства, предложения по развитию мер государственной поддержки бизнеса в Верхневолжьерассмотрят 10 июняна заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В области реализуются 5 региональных составляющих нацпроекта«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Ключевая задача – обеспечить рост числа малых и средних предприятий, а также трудоустроенных в них граждан. Приоритетными для поддержки в Тверской области являются производственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и туристические организации. Особое внимание мы должны уделять популяризации предпринимательства, обучению молодёжи основам бизнеса и поддержке старт-апов, созданных молодыми предпринимателями. От их успеха во многом будет зависеть успех реализации национального проекта в Тверской области», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В настоящее время в Тверской области насчитывается свыше 18,6 тыс. малых и средних предприятий, число занятых в малом и среднем бизнесе – порядка 97,8 тысячи человек.

Оборот средств МСБ в Тверской области в 2020 году составил 341,2 млрд рублей.

На региональном уровне в 2020 году были приняты антикризисные пакеты для субъектов бизнеса и реального сектора экономики, включая льготы и отсрочки по налогам и сборам, льготные займы по программе «Оборотный капитал», промышленную ипотеку.

Пресс-служба Правительства Тверской области