Семьи Верхневолжья приглашают на конкурс «Откровенно о семейном счастье»

В Тверской области в преддверии Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, объявлен конкурс «Откровенно о семейном счастье». Принять в нем участие приглашают семьи Верхневолжья.

До 6 июля необходимо прислать на адрес minsemya@yandex.ru или личными сообщениямив группу «Тверская семья» Вконтакте семейные фото (не более 5 штук) и рассказ о своей семье с пометкой «Откровенно о семейном счастье». Необходимо рассказать о семейных увлечениях, о том, что вас объединяет и делает по-настоящему счастливыми вместе.

В тексте письма или сообщения обязательно должны быть указаны фамилия, имя и отчество отправителя, адрес и контактный телефон.

Оценивать работы будет экспертное жюри, c 8 по 12 июля 10 кандидатов на победу будут представлены на «народное голосование» в группе «Тверская семья». Трем победителям вручат памятные подарки на Форуме отцов, который запланирован в Твери в июле 2021 года.

Сейчас в Верхневолжье реализуется более 30 направлений поддержки семей с детьми. В последние годы по инициативе Игоря Рудени введены новые меры. При рождении ребенка каждой семье дарят набор детских принадлежностей.Расширена возможность получения социальной выплаты при рождении или усыновлении детей молодыми семьями, которые покупают жильев ипотеку. Кроме того, молодые семьи при федеральной поддержке могут стать обладателями сертификата на приобретение и строительство жилья.

Особое внимание уделяется многодетным родителям.Так, семьиВерхневолжья, воспитывающие пятерых и более детей, могут приобрести автотранспорт при финансовой помощи области. Новая мера – сертификат на 1 млн рублей для покупки машины – введена в 2020 году.

Также по национальному проекту «Демография» автомобили вручают победителям регионального конкурса «Лучшее семейное подворье», который впервые прошел в Тверской областив 2020 году.

Многодетные семьи Верхневолжья полностью освобождены от платы за вывоз твердых коммунальных отходов. Детей из многодетных семей с 1-го по 5-й классы бесплатно обеспечивают школьной формой. Действует отдельная программа по обеспечению жильем многодетных с невысокими доходами.

Благодаря системным мерам вТверской области в последние годы растёт количество многодетных семей. Если в 2017 году насчитывалось 9967 таких семей, то на начало 2021 года – уже 13281, где воспитывается более 43 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области