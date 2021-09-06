На форуме «Сообщество» в Твери рассмотрели практические аспекты общественного наблюдения за выборами

На полях форума «Сообщество», который 9-10 июня в Твери проводит Общественная палата Российской Федерации, состоялся круглый стол, посвященный актуальным вопросам общественного наблюдения при голосовании на выборах в 2021 году. В нем приняли участие председатель региональной Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов, Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова, заместитель председателя Избирательной комиссии Тверской области Максим Туманов, региональные электоральные эксперты.члены регионального общественного штаба по наблюдению за выборами.

Модератором площадки выступил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по контролю за голосованием, член палаты Максим Григорьев. Он рассказал участникам круглого стола об опыте работы наблюдателей с ложной информацией в ходе избирательных кампаний различного уровня.

Член Общественной палаты РФ Алена Булгакова акцентировала внимание на разборе практических кейсов работы наблюдателей: их действиях при установке пломб на ящик для голосования, правах при организации волеизъявления граждан вне помещения для голосования, а также об обеспечении сохранности бюллетеней в ходе многодневного голосования.

«Подготовка общественных наблюдателей за выборами – одно из важных направлений работы региональной Общественной палаты. Масштаб просто огромный. Только в этом году мы формируем пул общественных наблюдателей из 2400 человек. Спасибо Ассоциации «Независимый общественный мониторинг», при методической поддержке которой мы организовали образовательную программу для наблюдателей. На сегодня уже подготовлено 1100 человек», – отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.

По его словам, очень важно, чтобы общественные наблюдатели обладали полным объемом информации о своих правах и обязанностях на избирательных участках.

«Сегодня предъявляются большие требования к качеству работы наблюдателей, потому что действовать приходится в условиях информационной войны, нацеленной опорочить результаты голосования, в том числе за счет распространения фейковой информации.Областная Общественная палата вместе с региональным общественным штабом и пулом наблюдателей должны оперативно реагировать на эти вызовы и на совместных с избирательной комиссией брифингах информировать общественность о реальной ситуации на избирательных участках», – считает Александр Бутузов.

По мнению Уполномоченного по правам человека в Тверской области Надежды Егоровой, подготовка общественных наблюдателей в регионе ведется активно и компетентно.

Общественная палата Тверской области