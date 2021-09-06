В День России в Твери сводный хор из 120 человека капелла исполнит гимн страны

12 июня, в День России, на площади Славы в Твери состоится гражданско-патриотическая акция «Мое поколение – Россия!». Участие в ней примут творческие коллективы, патриотические, молодежные объединения и общественные организации Верхневолжья.

«Мы гордимся богатым духовным и культурным наследием России, созданным многими поколениями граждан. Жители Тверской области вписали немало важных страниц в летопись Отчизны. Сегодня мы храним традиции и ценности нашего народа, трудимся в интересах общества, воспитываем достойными гражданами подрастающее поколение», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Старт акции будет дан в 10.00. Сводный хор, в состав которого войдёт более 120 человек, а капелла исполнит Гимн России. Также планируется, чтопредставители молодёжных объединений и общественных организаций в одежде цветов государственного флага России создадут «живой» триколор.

Пресс-служба Правительства Тверской области