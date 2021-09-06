«Диалог на равных» поможет талантливым студентам Тверской области реализовать проекты в своих городах

В преддверии Дня молодежи с 20 по 23 июня в Тверской области проект Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных» проведет проектную сессию. Молодёжь Верхневолжья сможет создать и реализовать в тверском регионе уникальные социально значимые инициативы.

Поддержка, развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи, содействие в реализации молодёжных инициатив — в числе приоритетных направлений для тверского региона.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Отбор участников проекта пройдет с помощью онлайн-тестирования, по результатам которого будут сформированы 6 команд по 10 человек. Ссылка для регистрации участников: https://dialogueequals.ru/to.

В ходе трехдневной сессии участники смогут познакомиться между собой, пообщаться со спикерами, под руководством наставников проработать решение предложенного кейса по улучшению жизни в регионе и защитить проект. Одна команда получит возможность реализовать инициативу в своем городе.

Дискуссионные студенческие клубы «Диалог на равных» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, который реализуется в рамках национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области