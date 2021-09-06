Губернатор Игорь Руденя представил Министру обороны РФ Сергею Шойгу потенциал площадок Промтехнопарка КСК в Твери

9 июня Губернатор Игорь Руденя представил Министру обороны Российской Федерации Сергею Шойгу потенциал площадок Промышленного технопарка КСК в Твери. Он станет частью создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения.

Сергей Шойгу и Игорь Руденя осмотрели цеха, специализирующиеся на выпуске электротехнической продукции, производстве климатических установок и систем обеззараживания, компонентов для интерьера и экстерьера для различных видов транспорта.

Министру обороны РФ продемонстрировали оборудование для обеспечения пожарной безопасности.

Сергей Шойгу высоко оценил производственный потенциал Промтехнопарка, где в настоящее время действуют 8 современных производств с общей численностью персонала более тысячи человек.

Проект Промтехнопарк КСК (Ключевые Системы и Компоненты) стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. Предприятия Промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта.

В течение 2021 года Промтехнопарк КСК будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта уже инвестировано более 3,5 млрд рублей. Общий планируемый объем вложений – более 5 млрд рублей, заявлено размещение 19 резидентов и создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест. Планируется, что номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов для транспорта превысит 300 наименований.

9 июня в Твери Сергей Шойгу и Игорь Руденя посетили суворовское военное училище, на площадке которого обсудили реализацию совместных с Минобороны РФ проектов в Тверской области. Также Министр и Губернатор побывали в Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Пресс-служба Правительства Тверской области