Курсанты Военной академии воздушно-космической обороны рассказали Министру обороны РФ Сергею Шойгу и Губернатору Игорю Рудене о своих военно-научных разработках

9 июня Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгуи Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетили Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Курсанты представили гостям собственные военно-научные разработки.

В частности, о своем проектерассказала курсант Анастасия Панкова. Девушка учится на пятом курсе по направлению автоматизированных систем управления и планирует связать свою жизнь с военной карьерой.

«Сейчас быть военнослужащим – это престижно и достойно. Именно поэтому я решила поступить в военную академию», – сказалаАнастасия.

Министр обороны России отметил, что военно-научные проекты всегда должны создаваться с учетом их прикладного назначения.

Сергей Шойгу иИгорь Руденя осмотрели учебные корпуса академии, конференц-зал, учебно-командный пункт, учебно-методические кабинеты.

Военная академия Воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова входит в число ведущих учреждений военного образования в России.Она готовит командиров, научно-педагогические кадры и выполняет исследования по широкому спектру наук.

Обучение в академии осуществляется на учебно-материальной базе, аналогов которой в России нет. Ее основой является единая система из более 40 учебных командных пунктов всех звеньев управления с возможностью моделирования практически любой обстановки.

На данный момент в академии обучаются более 800 курсантов, 120 слушателей и более 200 иностранных специалистов.

За более чем 60 лет своего существования вузом было подготовлено более 15 тысяч высококвалифицированных офицеров, 25 выпускников стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области