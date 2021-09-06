Игорь Руденя принял участие в конференции регионального отделения партии «Единая Россия»

Сегодня, 9 июня, в Твери прошла конференция регионального отделения «Единой России». В ней приняли участие Губернатор Тверской области, секретарь Тверского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Руденя и врио заместителя секретаря генсовета «Единой России», советник Президента России Владимир Васильев.

Конференция стала самым масштабным партийным мероприятием с начала пандемии – в ней участвовали более 280 человек. Они обсудили подготовку и проведение в Верхневолжье избирательных кампаний 2021 года. 19 сентября жители региона примут участие в выборах депутатов Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания и Губернатора Тверской области. Также в ряде территорий пройдут выборы муниципальных депутатов.

Губернатор Игорь Руденя отметил вклад участников конференции, глав муниципалитетов в работу по обеспечению стабильности экономики региона.

«Результаты Тверской области за прошлый год - 6% роста экономики. Основной вклад внесли отрасли машиностроения и металлобработки, там рост составил 22%. Сегодня экономика России вошла в период перезагрузки после пандемии, что показали итоги Петербургского международного экономического форума. Тверская область вошла в пятерку регионов, показавших самую высокую инвестиционную активность. Это очень важно для региона», - отметил Игорь Руденя.

По словам главы региона, в период пандемии «Единая Россия» доказала свою значимость - партия мобилизовалась, организовала волонтерскую работу и помогла людям в это непростое время.

Стратегической задачей партии сейчас является подготовка к единому дню голосования 19 сентября. На встрече с членами «Единой России» несколько дней назад Президент России Владимир Путин подчеркнул, что партия принимает участие в выработке важнейших для страны решений и во главу угла ставит интересы людей.

«В Тверской области «Единая Россия» на протяжении последних лет постоянно подтверждает статус лидера в политической жизни региона, заслужила доверие благодаря конкретным делам. Авторитет партии подтверждает участие более 100 тысяч жителей Верхневолжья в предварительном голосовании «Единой России», – сказал Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что Верхневолжье идёт в общероссийском тренде, связанном с обновлением партии, привлечением молодёжи. Пример этого – Юлия Саранова, лидер добровольческого движения Верхневолжья. За неё на праймериз проголосовали более 40 тысяч жителей. «Также граждане сделали выбор в пользу известных, уважаемых людей. Многие депутаты Законодательного Собрания, главы муниципалитетов одержали уверенную победу. И, конечно, советник Президента России Владимир Абдуалиевич Васильев заслуженно получил поддержку более 70 тысяч граждан», – отметил Игорь Руденя.

На конференции перед партийцами был поставлен ряд задач. В частности - провести в период с 10 июня до 10 июля отчётную кампанию депутатов от «Единой России», прежде всего перед избирателями. На встречах с людьми нужно обсудить актуальные задачи развития территорий, собрать предложения и инициативы жителей для включения в предвыборные программы партии и кандидатов.

Кроме того, Губернатор поручил провести аудит партийных проектов на территории Тверской области и обеспечить постоянный общественный и партийный контроль реализации проектов строительства и ремонта дорог, школ, детских садов, учреждений здравоохранения и культуры.

Врио заместителя секретаря генсовета «Единой России», советник Президента России Владимир Васильев в своем выступлении также остановился на вопросе роста экономики.

«Рост экономики 6%. Давайте скажем спасибо всем тем людям, которые в условиях пандемии добились таких результатов. Наш потенциал – в наших людях. Для региона очень важно, что Губернатор подписал новые соглашения на Петербургском форуме. В этом и ваша заслуга», - подчеркнул он.

По словам Владимира Васильева, активное участие в праймериз показало, что люди поверили «Единой России».

«Президент России в своем недавнем послании Федеральному Собранию обозначил высший национальный приоритет – сбережение народа России. Именно на это будут нацелены основные положения предвыборной программы партии. Программа основана на инициативах, поступивших из регионов. Ее главный вектор – развитие социального государства и повышение качества жизни людей», - сказал врио заместителя секретаря генсовета «Единой России»,

На конференции были вручены партийные билеты новым членам «Единой России».

«Мы рассчитываем, что вы проявите себя в ходе избирательной кампании, внесёте вклад в реализацию партийных проектов, в диалог с населением», – подчеркнул глава региона.

«Для таких людей, как я, представителей некоммерческих организаций и волонтерских движений, участие в политических процессах – это новое веяние, которое появилось благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Представлять интересы жителей региона, которым мы помогаем – это непростой шаг и сложная работа. Она основывается на том, что рядом с нами есть люди, которые верят в нас и поддерживают. Мне важно не подвести их и продолжить движение, которые мы начали вместе», – прокомментировала руководитель регионального штаба акции #Мывместе Юлия Саранова.

В Тверской области в праймериз «Единой России» приняли участие более 105 тысяч человек - на 35 тысяч больше, чем в 2016 году. Повышению явки способствовала возможность онлайн-голосования. Для участия в предварительном голосовании выдвинулись 262 человека, конкуренция по каждому избирательному округу в среднем составила более 10 человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области