На конференции «Единой России» в Твери обсудили итоги предварительного голосования

9 июня в Твери состоялась конференция регионального отделения «Единой России». Ее участники обсудили итоги прошедшего в конце мая предварительного голосования по отбору кандидатов на предстоящие выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Тверской области, а также выдвинули делегатов на XX съезд партии, первый этап которого пройдет 19 июня в Москве.

Прочный сплав опыта и молодости

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Игорь Руденя, выступая на конференции отметил, что в Тверской области «Единая Россия» на протяжении последних лет постоянно подтверждает статус лидера в политической жизни региона. Доверие граждан партия укрепляет благодаря конкретным делам.

«Авторитет нашей партии подтверждает участие более 100 тысяч жителей Верхневолжья в предварительном голосовании «Единой России». В Тверской области на праймериз выдвинулись 262 человека. Мы увидели много новых лиц – это молодёжь, общественные деятели, врачи, учителя. Если говорить об итогах предварительного голосования, то наш регион идёт в общероссийском тренде, связанном с обновлением партии, привлечением молодёжи», – отметил Игорь Руденя.

В качестве примера глава региона привел результаты праймериз по 179-му избирательному округу, где убедительную победу одержала лидер добровольческого движения Тверской области Юлия Саранова. За неё проголосовали более 40 тысяч жителей. Достойный результат показали и другие представители нашей молодёжи.

На 180-м Заволжском одномандатном избирательном округе по итогам предварительного голосования поддержку более 70 тысяч граждан получил советник Президента РФ Владимир Васильев.

«Верхневолжье по итогам Единого дня голосования 19 сентября может получить в новых составах Государственной Думы и Законодательного Собрания Тверской области прочный сплав опыта и молодости», – резюмировал Игорь Руденя.

С людьми и для людей

Говоря о задачах «Единой России» на ближайшее время, Игорь Руденя подчеркнул, что с 10 июня по 10 июля в регионе состоится отчетная кампания депутатов-единороссов о проделанной работе, о том, что есть в «копилке достижений» каждого из них.

«В ходе встреч с избирателями прошу каждого депутата провести обсуждение актуальных задач развития территорий, собрать предложения и инициативы жителей для включения в предвыборные программы партии и кандидатов», – обратился Игорь Руденя к участникам конференции.

Кроме того, кураторам и членам рабочих групп «Единой России» поручено провести аудит качества реализации партийных проектов на территории Тверской области. В регионе развернуты масштабные работы по строительству и ремонту дорог, школ, детских садов, поликлиник, больниц, учреждений культуры. Жители области должны не просто знать, что делается, но и быть уверенными в должном качестве выполненных работ, принимать участие в общественном контроле за результатом.

«Наш сила в том, что мы работаем с людьми и для людей», – сказал Игорь Руденя, подчеркнув, что деятельность партии должна строиться на основе прямого диалога с населением.

Главный вектор – повышение качества жизни

О повышении интереса жителей Тверской области к выборной тематике и политической повестке на конференции говорил и врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», советник Президента РФ Владимир Васильев.

«Президент России в своем недавнем послании Федеральному Собранию обозначил высший национальный приоритет – сбережение народа России. Именно на это будут нацелены основные положения предвыборной программы партии, которая будет обсуждаться на съезде 19 июня. Программа основана на инициативах, поступивших из регионов. ее главный вектор – развитие социального государства и повышение качества жизни людей», – сказал Владимир Васильев.

Он подчеркнул значимость не только крупных инфраструктурных проектов, которые реализуются в Тверской области и по всей стране по инициативе «Единой России», но и необходимость продолжения практики «малых дел», на которых строится доверие людей.

Владимир Васильев также акцентировал внимание на достижении результата, понятного гражданам и соответствующего их наказам и ожиданиям.

«Важны не цифры, а ощущения людей», – подчеркнул Владимир Васильев.

Руководитель регионального штаба акции #МыВместе Юлия Саранова рассказала журналистам о потенциале волонтерского движения в реализации партийных проектов.

«Для таких людей, как я, представителей некоммерческих организаций и волонтерских движений, участие в политических процессах – это новое веяние, которое появилось благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Представлять интересы жителей региона, которым мы помогаем, – непростой шаг и сложная работа. Она основывается на том, что рядом с нами есть люди, которые верят в нас и поддерживают. Мне важно не подвести их и продолжить движение, которые мы начали вместе», – прокомментировала Юлия Саранова.

Лидер тверских волонтеров также поделилась своими планами о более активном вовлечении добровольцев в социальную повестку на всех уровнях – от федерального до муниципального.

По мнению члена регионального политсовета «Единой России», секретаря местного отделения партии во Ржеве, главы города Романа Крылова, итоги предварительного голосования показали, что люди хотят видеть кандидатами от партии представителей различных социальных и профессиональных групп. Это позволит максимально широко представлять интересы избирателей в органах власти.

Также Роман Крылов подчеркнул открытость и удобство процедуры праймериз, которая в этом году проходила как в очном, так и онлайн-формате.

В завершении конференции состоялось голосование по выдвижению делегатов на XX съезд «Единой России». Его первый этап состоится в Москве 19 июня.