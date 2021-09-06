В День России в Твери всех желающих приглашают проверить знания по истории страны

12 июня, в День России, в Твери пройдет мероприятие, посвященное 800-летию со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского «Ратная Слава России». В областном Дворце культуры «Пролетарка» откроются площадки, где каждый сможет проверить свои знания по истории и проявить таланты.

Участников ждут три тематические зоны. На площадке «Моя Россия» приглашают нарисовать мелом на асфальте рисунки с достопримечательностями нашей страны. Еще на одной состоится мастер-класс по изготовлению «Голубя Мира». Также будет работать интеллектуальная площадка «Умы России» – на знание истории России для детей и взрослых.

Перед ДК будет развернута выставка современной пожарной техники и технического вооружения Главного Управления МЧС России по Тверской области. Завершится мероприятие праздничным концертом, в котором примут участие лучшие творческие коллективы «Пролетарки» и городов Верхневолжья: народный коллектив клуба бального танца «Овация», хоровая академическая капелла, группа «НАША», детская фольклорная студия «Русичи» и другие.

Мероприятия в честь 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского в этом году проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Ярославской, Псковской, Новгородской областях и других регионах. Указ о праздновании памятной даты подписан Президентом России Владимиром Путиным.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

В мае Тверская область провела публичные чтения «Александр Невский в истории России». В Твери выступили ведущие ученые, краеведы, сотрудники музеев, библиотек Верхневолжья и других регионов страны.

Александр Невский – знаменитый полководец, государственный деятель, во время правления которого Русь отстояла свою независимость от католического Запада, а также сохранила целостность в условиях татаро-монгольского нашествия.

Жизнь Александра Невского тесно связана с тверским краем. В 1239 году в Торопце, на родине его матери, Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной. В 1245 году новгородское войско под предводительством князя освободило город от литовских захватчиков. А отцом Михаила Тверского был родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославович.

Пресс-служба Правительства Тверской области