Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Губернатор Игорь Руденя посетили Тверское суворовское военное училище

9 июня Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу вместе с Губернатором Игорем Руденей посетили Тверское (Калининское) суворовское военное училище. Экскурсию для почетных гостей провели сами курсанты ТвСВУ.

Сергей Шойгу и Игорь Руденя осмотрели учебно-административный корпус: зал Славы, музей истории, кабинеты, крытый спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы. В ФОКе Министр и Губернатор пообщались с юными хоккеистами, передали хоккейной команде ТвСВУ новые клюшки и сделали с ребятами фото на память.

На площадке училища прошла рабочая встреча Сергея Шойгу и Игоря Рудени. Обсуждалась реализация совместных с Минобороны РФ проектов в Тверской области. Успешным примером такого сотрудничества Министр и Губернатор назвали создание нового комплекса ТвСВУ.

«Минобороны приняло решение построить в Твери новый комплекс суворовского училища. Мы создали здесь самое современное учреждение с новейшим оборудованием и технологиями. Хочу отметить, что мы строим все наши учреждения по единым стандартам», – сказал Сергей Шойгу.

«Сегодня суворовское училище стало эталоном, на который регион равняется при реализации проектов в социальном секторе, спорте, образовании и военно-патриотическом воспитании. Благодарим Министерство обороны за решение построить новый комплекс училища. Это возможность для многих поколений ребят получить в Твери хорошее образование», – отметил Игорь Руденя.

На встрече Сергей Шойгу предложил реализовать на территории Тверской области пилотный проект по реновации военкоматов. Игорь Руденя подтвердил готовность региона к этой работе.

Новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского училища был построен за 515 дней и открыт 1 сентября 2020-го, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. В новом комплексе зданий для тверских суворовцев обустроены комфортные жилые комнаты, помещения для досуга и отдыха, библиотека, музей. В крытом спортивном комплексе оборудованы залы для игровых видов спорта, для занятий борьбой, тренажёрный зал и скалодромом. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает бассейн и ледовую арену с трибуной для зрителей.

В училище планируют открыть многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки.

ТвСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. Самый первый звонок прозвенел в суворовском училище 1 декабря 1943 года. Первый выпуск суворовцев состоялся в августе 1948 года.

В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 70 выпускников стали генералами, свыше 50 – кандидатами и докторами наук. Девять удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.

Пресс-служба Правительства Тверской области