Губернатор Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким Валентина Сергеевича Пажетнова

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким Валентина Сергеевича Пажетнова – известный ученый-биолог ушел из жизни 8 июня 2021 года.

«Валентин Сергеевич прошел яркий жизненный путь, состоявшись как выдающийся ученый мирового уровня, защитник природы, автор уникальных методик возвращения животных в естественную среду обитания, один из лидеров экологического просвещения в России. Светлая память о Валентине Сергеевиче Пажетнове навсегда останется в сердцах всех, кто знал и любил его. Его имя сохранится в истории Верхневолжья», - говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Валентин Сергеевич Пажетнов – заслуженный эколог Российской Федерации, основатель биологической станции «Чистый лес», которая действует в Торопецком районе с 1985 года. Вместе с супругой занимался выхаживанием медвежат.

Своим опытом исследователь активно делился с иностранными коллегами, студентами российских и зарубежных вузов. В 1998 году при биостанции «Чистый лес» открыта детская экологическая школа, в которой обучаются ребята из Тверской и соседних областей.

Валентин Пажетнов был Почетным гражданином Торопца и Торопецкого района, автором научных работ, а также художественных произведений, в том числе для детей. В 2017 году деятелю присуждена ежегодная премия имени И.С. Соколова-Микитова за книгу «Лесная больница. Урман и родник», которая продолжила детскую серию «Сказки русского леса».

В 2018 году супруги Пажетновы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

Пресс-служба Правительства Тверской области