В Тверской области отмечают 30-летие возрождения Нило-Столобенской пустыни

9 июня – день обретения мощей святого преподобного Нила Столобенского. Сегодня также отмечается 30-летие со дня открытия Нило-Столобенской пустыни после возвращения комплекса монастыря Русской православной церкви. С этими датами наместника обители архимандрита Стефана, братию и гостей, всех жителей Верхневолжья поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Нилова пустынь – это одна из величайших святынь Верхневолжья и всей России. История обители на Селигере хранит выдающиеся примеры духовного подвига, верности многовековым ценностям православия. Не сомневаюсь, что Нилова пустынь будет и впредь оставаться местом, где живёт и крепнет православная вера, где сохраняются духовные традиции нашего Отечества», – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

В 2017 году жители тверского края, все православные верующие страны отмечали 350-летие обретения мощей святого Нила Столобенского. Торжества в честь этого события возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Нило-Столобенской пустыни прошли праздничные богослужения, был развернут лагерь для паломников, прибывших под Осташков.

К празднику в Тверской области приурочили ряд культурных событий: научно-просветительскую конференцию «Селигерская земля в истории, культуре и духовности России», фестиваль хоров, в ходе которого выступил сводный коллектив из 500 человек.

Монастырь Нило-Столобенская пустынь заложен на острове Столобный на Селигере в 1594 году. Здесь Нил Столобенский провел 27 лет в молитвах и уединении. Мощи преподобного Нила Столобенского — главная святыня обители. Они были открыты в 1667 году и явили множество чудес: сохранились описания случаев, когда паломники получали в монастыре исцеление от недугов.

До революции по числу паломников Нило-Столобенская пустынь была первым святым местом в российском православии и вторым в мире после Гроба Господня.

В 1928 году обитель закрыли. Монашеская жизнь на острове начала возрождаться в 1991 году, 9 июня 1995-го в монастырь Нило-Столобенская пустынь вернули мощи святого. С тех пор каждый год в этот день православный мир отмечает обретение мощей преподобного Нила Столобенского.

Пресс-служба Правительства Тверской области