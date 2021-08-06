В финале всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Тверскую область представят три участника

С 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде пройдет финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». За победу будут бороться порядка 200 человек со всей страны. Тверскую область представят Кирилл Македонский и Анастасия Малинкина из Твери, а также Анна Овчаренко из деревни Судимирка Калининского района.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает туризм перспективной отраслью региональной экономики. Один из приоритетов – повышение качества услуг в индустрии гостеприимства, квалификации специалистов.

Всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства» проводится для тех, кто развивает туристическую сферу в России. В 2021 году на конкурс поступило почти 30 тысяч заявок, и только 200 человек, показавшие лучшие результаты, прошли в финальный этап.

Кирилл Македонский из Тверской области представляет на конкурсе видеогид по России «Гид Македонского», который позволяет подробно познакомиться с городами через жителей, историю, культуру и природу. Анастасия Малинкина разработала цикл открыток, созданных в виде раскраски и объединенных заданиями квеста. Проект Анны Овчаренко – оленья фермы «Усадьба Судимиръ».

Победители конкурса получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в сфере гостеприимства, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировку и работу в ведущие компании и организации, выиграть грант на реализацию своих проектов.

«Планируя второй сезон конкурса «Мастера гостеприимства», организаторы большое внимание уделили проектам участников. Можно констатировать, что уровень проектов вырос, кроме этого, они стали более разнообразными и нестандартными. Надеемся, что большинство из них будет реализовано и привлечет туристов в регионы России», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Региональные очные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году прошли в шести городах России: Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловск-Камчатском, Тюмени, Перми. Кроме того, в Москве прошел онлайн-полуфинал конкурса.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Пресс-служба Правительства Тверской области