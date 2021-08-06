Более 5,5 тысячи паломников приняли участие в праздновании 500-летия обретения мощей преподобного Макария Калязинскогов Тверской области

6-8 июня в Тверской области прошли праздничные мероприятия в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Участниками торжеств, которые проходили по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, стали Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, архиереи Русской православной церкви, жители и гости Верхневолжья – всего более 5,5 тысячи паломников.

8 июня – основной день празднования - началсяв Калязине с Божественной литургии на площади перед церковью Вознесения Господня. Литургию возглавил управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении архиереев Русской православной церкви и духовенства Тверской митрополии.

«Сегодня исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского – заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции», – обратился к участникам праздника Игорь Руденя.

Губернатор исвященнослужители наградили победителей конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли». В нем приняли участие 65 учеников детских школ искусств, образовательных и культурно-досуговых организаций в возрасте от 5 до 17 лет. Выставка рисунков развернута в администрации Калязинского района, так же, как и экспозиция народного художника РФ Людмилы Юга, посвященная святому преподобному Макарию Калязинскому и его обители.

Одним из событий этого дня стало торжественное гашение маркированного конверта с изображением памятника святому Макарию. Конверт выпущен тиражом 250 тыс. экземпляровУправлением федеральной почтовой связи при поддержке Правительства Тверской области.

Спецгашение – уникальная процедура, имеющая большую историческую ценность. Штемпель выполняется на высоком художественном уровне и отличается от обычного почтового тем, что в его тексте указано название события, памятная дата, к которой он приурочен, он имеет художественное оформление. Оттиск специальных почтовых штемпелей является украшением коллекций филателистов и памятным подарком всем получателям почтовой корреспонденции.

На набережной реки Волги прошел праздничный концерт «Свет Души», в котором приняли участие Московский камерный мужской хор «Пересвет» (г. Москва), Ансамбль колокольной музыки «Колокола России» (г. Москва), Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и Губернаторский камерный хор «Русский партес» Тверской академической филармонии и другие коллективы.

Для гостей праздника, прибывших на праздничные мероприятия, силами Главного Управления МЧС России по Тверской области на территории Калязинского колледжа был развернут палаточный лагерь, работала полевая кухня.

Особое внимание уделено обеспечению безопасности проведения праздничных мероприятий. В частности, были созданы временные пожарные посты в местах проведения Волжского крестного хода, организованодежурство групп ГИМС МЧС России на катерах в акваториях.

Первым масштабным событием празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского стал крестный ход в Кашине 6 июня. В этот день в город прибыли участники Волжского крестного хода, который продолжился по «Макарьевой тропе» - пути, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

Эстафету праздничных мероприятий 7 июня принял город Калязин. Одним из главных событий стал гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души».

Врамках торжеств на телеканале «Тверской проспект – Регион» состоится показ фильма «Чудеса преподобного Макария», который был создан специально к памятной дате. Его можно посмотреть 8 июня в 20:30 и в 22:30, 9 июня в 8:30.

Пресс-служба Правительства Тверской области