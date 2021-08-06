В Калязине наградили победителей детского конкурса «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли»

8 июня в городе Калязине Тверской области прошла торжественная церемония награждения участников областного дистанционного конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли». Награды победителям и призёрам вручили Губернатор Игорь Руденя и архиереи Русской православной церкви, принимавшие участие в праздничном богослужении.

«Хотел бы поблагодарить педагогов и родителей за такое воспитание детей. Уверен, что они станут достойными гражданами нашей страны, тружениками нашей земли. Сегодня, во времена информационных технологий, важно поощрять детское творчество, чтобы ребятамогли свободно выражать свои эмоции и свободно мыслить. Такие конкурсы помогают детям расти и развиваться всесторонне», - подчеркнул Игорь Руденя.

«Духовная составляющая очень важна – она является сердцем и душой жизни нашего общества. Очень рады тому, что, благодаря общим усилиям, торжества, посвящённые 500-летию обретения мощей преподобного Макария Калязинского, прошли на очень высоком уровне», - отметил митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

Областной дистанционный конкурс детского изобразительного творчествапроходил в Верхневолжье в феврале-марте 2021 года по двум номинациям «Живопись» и «Графика». В нём приняли участие воспитанникихудожественных отделений детских школ искусств, образовательных организаций и культурно-досуговых учреждений региона.

В своих работах дети отображали важнейшие события отечественной истории, связанные с именем тверского святого.

Победителями конкурса в номинации «Живопись» стали Мариелла Кобалия, ученица детской школы искусств Спировского района; Софья Кузнецова, учащаяся Кашинского дома детского творчества, Елизавета Губанова, ученица Калязинской художественной школы.

«Я рисовала Макария Калязинского и разорённый монастырь. Очень интересно было рисовать. Читала книги, много нам в школе рассказывают об этом святом. Из этого и сложилась моя работа», - рассказала Елизавета Губанова.

Также в номинации «Живопись»отмечены работы ещё шести детей. Это ЕлизаветаБелоус, которая обучается в Кашинском доме детского творчества; Елизавета Данилова, ученица Нерльской СОШ Калязинского района; Мария Ковалева, воспитанница образцовой студии изобразительного искусства «Зебра»города Твери; Ульяна Козлова, ученица Калязинской художественной школы; Герман Орлов, ученик Пестриковской СОШ Кашинского городского округа; Александра Савельева, ученица детской школы искусств Спировского района.

Призером конкурса в номинации «Графика» признана Анастасия Бубнова, ученица Конаковской детской школы искусств.

8 июня в Калязине проходят праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Они начались с Божественной литургии на площади перед церковью Вознесения Господня.

В 14.00 на набережной Волги начнется праздничный концерт «Свет Души». Внём примут участие Московский камерный мужской хор «Пересвет» (г. Москва), Ансамбль колокольной музыки «Колокола России» (г. Москва), Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и Губернаторский камерный хор «Русский партес» Тверской академической филармонии и другие коллективы.

Пресс-служба Правительства Тверской области