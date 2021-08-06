Губернатор Игорь Руденя принял участие в торжествах в честь 500-летия обретения мощей святого Макария Калязинского

8 июня в Калязине Тверской области проходят праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского. Их участниками стали Губернатор Игорь Руденя, митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, жители и гости Верхневолжья.

Торжества в Калязине начались с Божественной литургии на площади перед церковью Вознесения Господня. Литургию возглавил управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении архиереев Русской православной церкви и духовенства Тверской митрополии.В завершение литургии состоялся чин славления праздника.

«Сегодня исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского – заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции», – обратился к участникам праздника Игорь Руденя.

Митрополит Амвросий отметил – благословение на проведение торжеств дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня необыкновенный день. Онобъединил в Калязине множество людей, чтобы помолиться с преподобным Макарием Калязинским, который на протяжении веков предстоит Богу и молится о людях, чающих его небесной помощи», – сказал Владыка.

Митрополит Дионисий поблагодарил организаторов праздника, всех паломников, прибывших в Калязин, чтобы почтить святого преподобного Макария Калязинского.

«Для меня лично вы открыли этого дивного и преподобного угодника Богу. Думаю, что многие сегодня здесь молившиеся и наблюдавшие за нашим богослужением узнали еще одного заступника в своей жизни. Низкий вам поклон и благодарность», – отметил митрополит Дионисий.

Затем Губернатор Игорь Руденя исвященнослужители наградилипобедителей конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский – чудотворец Тверской земли». В нем приняли участие 65 учеников детских школ искусств, образовательных и культурно-досуговых организаций в возрасте от 5 до 17 лет.

Сегодня Калязин объединил жителей разных городов.

«Обретение мощей святого МакарияКалязинского – важная, памятная дата. Мы должны помнить свою историю, своих святых, передавать эти знания молодому поколению», – поделилась паломница из КимрТатьяна Мартынская.

«Это значимый для меня праздник, – поделился Алексей Иванов. – Макарий Калязинский – почитаемый святой, который родился в моем родном городе Кашине. Я стал участником крестного хода в честь обретения мощей святого и прочувствовал этот праздник, когда шел вместе с другими паломниками».

В 14.00 на набережной Волгиначнется праздничный концерт «Свет Души»,в котором примут участие Московский камерный мужской хор «Пересвет» (г. Москва), Ансамбль колокольной музыки «Колокола России» (г. Москва), Губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и Губернаторский камерный хор «Русский партес» Тверской академической филармонии и другие коллективы.

Центральными площадками мероприятий в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного МакарияКалязинского стали города Кашин и Калязин.

6 июня в Кашин прибыли участники Волжского крестного хода, которые вместе с паломниками крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского прошли «Макарьевой тропой» и повторили путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой.

Эстафету праздничных мероприятий 7 июня принял город Калязин. Одним из главных событий стал гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души». Он проводится в регионе с 1998 года и является заключительным мероприятием Волжского крестного хода.

Пресс-служба Правительства Тверской области