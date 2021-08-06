Три молодых дарования Верхневолжья стали призёрами XX молодежных Дельфийских игр России

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В городе Перми завершились XX молодежные Дельфийские игры России. Делегацию Тверской области представили 12 молодых дарований в возрасте от 10 до 19 лет. Три представителя Верхневолжья вошли в число призёров.
Развитию творческого и профессионального потенциала молодежи в тверском регионе уделяется особое внимание.
«Обеспечение возможностей для творческой самореализации людей, особенно для нашей молодежи, – это важнейшая часть работы по формированию нового качества жизни», – считает Губернатор Игорь Руденя.
Бронзовой медалью в номинации «Изобразительное искусство» награждена студентка 4 курса Тверского художественного колледжа им. А.Г. Венецианова Мария Волкова.
В номинации «Цирковое искусство» бронзовую медаль завоевал цирковой дуэт «Одуванчик» детской школы искусств при Тверском колледже культуры им. Н.А. Львова.
Специальным дипломом в номинации «Цирковое искусство» «За яркость образа» награждена Анна Шакуло, студентка 1 курса Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова.
Пресс-служба Правительства Тверской области