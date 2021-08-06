Тверская область вошла в ТОП-5 лучших регионов России по эффективности исполнения полномочий в сфере лесных отношений

Тверская область заняла 4-е место по России в рейтинге эффективности исполнения регионами в 2020 году переданных полномочий в сфере лесных отношений. Об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Тверская область не покидает «пятерку» лидеров на протяжении двух лет, отвечает ведомство, подчеркивая, что за наиболее эффективное исполнение переданных полномочий в области лесных отношений лесные ведомства лучших десяти регионов с 2019 года получают стимулирующие выплаты. Тверской области также в прошлом году были направлены дополнительные средства из нераспределенного резерва Рослесхоза.

«Регион должен действовать в нескольких направлениях. Нужно переводить деревообрабатывающую промышленность на производство продукции высокой добавленной стоимости, вовлекать в оборот все неиспользуемые лесные участки, при этом активно заниматься лесовосстановлением и контролировать использование ресурсов. Также необходимо системно поддерживать предприятия, которые реализуют продукцию на экспорт», – считает губернатор Игорь Руденя.

Оценка эффективности исполнения органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий в области лесных отношений проводится Рослесхозом ежегодно среди регионов России для определения динамики и качественных изменений, связанных с лесоуправлением и лесопользованием. Анализ осуществляется по 36 критериям, разделенным на семь групп, включающих обеспечение охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность.