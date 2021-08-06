Игорь Руденя вошел в ТОП-3 медиарейтинга губернаторов ЦФО за май

Игорь Руденя стабильно удерживает позиции в «тройке» лидеров медиарейтинга среди глав регионов Центрального федерального округа. По итогам мая тверской губернатор вновь занял 3-е место. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В числе наиболее заметных майских публикаций в СМИ с упоминанием главы тверского региона «Медиалогия» отметила новости, связанные с мероприятиями у Ржевского мемориала Советскому солдату: участие Игоря Рудени в открытии железнодорожной станции «Ржевский мемориал» и награждении специалистов, строивших объект, а также в возложении цветов к подножию мемориала накануне и в День Победы.

Также СМИ сообщали о старте нового этапа реализации инвестиционного проекта компании «Шелл» по производству смазочных материалов. В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, губернатор Игорь Руденя, председатель концерна «Шелл» в России Седерик Кремерс, генеральный директор ООО «Шелл Нефть» Сергей Стародубцев, советник Президента РФ Владимир Васильев.

«Торжок всегда был городом предпринимателей и людей, которые создавали современную продукцию. Компания «Шелл» вместе со своим дружным коллективом вписывает новую страницу в историю развития торжокской земли, и это событие является ярким примером научно-технического прогресса, укрепляющего потенциал региональной экономики. Благодарен Президенту РФ, Правительству РФ, руководству компании «Шелл» за возможность развивать новые производства, создавать новые проекты, готовить специалистов», - подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, в мае губернатор Игорь Руденя совершил рабочие поездки в ряд муниципальных образований. СМИ сообщали, что по итогам визитов даны поручения, связанные, в том числе, с реконструкцией действующих и строительством новых объектов социальной инфраструктуры – поликлиник, больниц, школ, бассейнов, спортивных залов. Также главой региона принято решение об установке в муниципальных образованиях Верхневолжья десяти новых школьных стадионов. На эти цели выделены средства из областного бюджета.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 63 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания.